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Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da küçük yaştaki bir kız çocuğu, ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle yaşıtları olan 4 kız tarafından darbedildi. Kız çocuğunun saçının koparıldığı, yerde tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da küçük yaştaki bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından darbedildi. Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun saçının koparıldığı, yere düşürüldükten sonra da tekme tokat darbedildiği anlar görülüyor.

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaşları küçük olan 4 kız çocuğu, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı. Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu arkadaşlarını darbetmeye başladı. O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SAÇINI KOPARARAK KAMERAYA GÜLDÜ

Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor. Darbedilen kız çocuğu diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor. Darp sırasında kız çocuklarından birinin, darbettikleri arkadaşlarının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.(DHA)

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Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

tutuklansın ki bir daha olmasın

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Haber YorumlarıHurlu Hazretleri:

ne haysiyet ne onur ne gurur nede ar kalmış. gerçekten utanç verici ne hale geldi bu ülke böyle yahu

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Haber YorumlarıDurmus Demirel:

Okulla ilişkilerini kesmek lazımdı örnek olsun herkese

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Haber YorumlarıGREYFRUT:

polis yakalasın ceza olarak ta hepsinin saçlarını sıfıra vursun da akıllansınlar

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Azmış bunlar.

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Haber YorumlarıAbdullah Arslan:

Yaptıkları yanlarına kar kalacak v3 yapmaya devam edecekler. 6 7 ay bir kurumun tuvaletlerin temizlesinler üstüne para c3zasi yesinler adam okurlar

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Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Benim anlamadığım daha da Ak partiye oy veren var Ülkeyi 23 senedir yöneten sanki benim görmüyor mu insanlar ülke ne halde ? Toplumsal çürüme var bu işin sonu da hiç iyiye gitmiyor Dünyanın en azılı mafyalrı Türkiye’de Her gün sokaklarda cinayet işi iyi olan esnaftan haraç isteyen çeteler Emekli relme rezil Ev kirası market fiyatları uçmuş millet aç susuz Gelir dağılımı çok ciddi ve uçurum var

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Haber YorumlarıMehmet Tolu:

bu haberlerin çoğalmasını istiyorsanız kadın cinayetleri gibi bol bol reklamını yapın.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

bunlar çocuk ıslahevlerine konmalıdır...

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