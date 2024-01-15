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Tartıştığı kız arkadaşının yanına gelen lise öğrencisi silahla intihar girişiminde bulundu! Çantasından bir cümlelik not çıktı

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Trabzon'da bir lise öğrencisi, tartıştığı kız arkadaşının yanına gelerek kafasına silah doğrulttu. Silahı ateşlemesi ile ağır şekilde yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Lise öğrencisinin çantasının içinde "Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı" yazılı not bulundu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi, tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan lise öğrencisinin kız arkadaşının yanında kafasına silah dayadığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, çantasından "Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı" yazılı bir not çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Yomra Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören A.E.K. (16), iddiaya göre kız arkadaşı ile tartıştı. Tartışmanın ardından yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak Yomra Kültür Merkezi önüne gelen lise öğrencisini burada sınıf arkadaşları engellemeye çalıştı.

Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu

KIZ ARKADAŞININ YANINDA SİLAHI KAFASINA DOĞRULTTU

Arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen elindeki tabancayı bırakmayan A.E.K., kız arkadaşının yanına gelerek silahı kendi kafasına doğrulttu. Öğrencinin elindeki silahı görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kız arkadaşıyla görüşmesinin ardından Kültür Merkezi'nin arka tarafına geçen A.E.K., silahı ateşlemesi ile ağır şekilde yaralandı.

Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu

ÇANTASINDAN "KARŞILIK BULABİLSEYDİM BÖYLE OLMAZDI" NOTU ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.E.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinde lise öğrencisinin çantasının içinde not bıraktığı tespit edildi.

Lise öğrencisinin notta "Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı" yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trabzon Yomra 3.Sayfa Güncel Haberler

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