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Kız arkadaşının telefonunda gördüğü müstehcen pozla, aldatıldığını öğrendi

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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kız arkadaşının araba sürdüğü sırada telefonuna bakan bir erkek ihanete uğradığı anları saniye saniye kaydetti.

Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede kullanıcıların ilgisini çeken bir ihanet ifşası çok konuşuldu. Sevgilisinin araba sürdüğü anlarda onun telefonunun eline alan genç bir adam aldatıldığını öğrendi. Sevgilisinin başka bir adamla mesajlaşmalarını fark eden ve müstehcen pozlar gönderdiğini gören adam o anları da cep telefonuyla kaydetti.

Sevgilisinin kendisini yakalaması üzerine ne yapacağını bilemeyerek gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın ise, çareyi sevgilisinin elinden telefonunu almakta buldu. O anlarda genç adamın sevgilisine, "Beni eve bırak" dediği duyuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınlar kapatılsın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi de adam nasıl bu kadar rahat?" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / 3.Sayfa

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