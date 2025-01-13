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Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı

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Konya'da, "Bana burada kötü davranıyorlar" diye mesaj atan kız arkadaşının patronuna kızan bir kişi, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra içki şişesi ile molotofkokteyli hazırlayarak iş yerine attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüphelinin, "Sevdiğim için yaptım, bir daha olsa bir daha yaparım" demesi pes dedirtti.

Konya'da geçtiğimiz pazar gecesi saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda; cadde üzerindeki bir iş yerine molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde ekiplerin incelemesi sonrası molotofkokteyli yanıcı madde atıldığı tespit edildi. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı 2 şahsın iş yeri önünde bir süre dolaşdıktan sonra hazırladıkları molotofkokteylini attıklarını belirledi.

Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı

"SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şahısların 19 yaşındaki Cem T. ile arkadaşı 23 yaşındaki Muammer K. olduğu belirlendi. Şahısların Karatay ilçesinde bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, molotofkokteyli atan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen şüphelilerden Cem T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın' sorusuna "Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım" diye cevap vermesi ise pes dedirtti.

Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı

KIZ ARKADAŞINA KÖTÜ DAVRANDIKLARI İDDİASIYLA SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ

İfadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan Cem T.'nin ilk ifadesinde, "E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde 'bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracıyla önce alkol aldık daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

Serbest bırakılacağını biliyor çünkü. Ceza yokki. Ceza bu ülke de masum insana veriliyor.

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