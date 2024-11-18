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Kış Lastiği Uygulaması: Kurallara Uymayanlara 4 Bin 69 TL Ceza!

Kış Lastiği Uygulaması: Kurallara Uymayanlara 4 Bin 69 TL Ceza!
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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, kış lastiği uygulamasının ticari araçlar için zorunlu olduğunu ve kurallara uymayan sürücülere 4 bin 69 TL ceza kesileceğini açıkladı. Kış şartlarında yol güvenliği için tüm sürücüler dikkatli olmalı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, "Kış lastiği uygulaması ticari araçlarda zorunludur. Kurala uymayan araçların sürücülerine 4 bin 69 TL ceza kesilecektir" dedi.

Mevsimin kış olması, havaların soğuması, kar ve yağışların artması, don ve buzlanmalar, karlı ve kaygan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Bu kazaların bir kısmı trafik kurallarından değil iklim şartlarından ve mekanik aksamdan kaynaklanıyor. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör ise sürücülere uyarılarda bulundu.

Kış lastiği uyarısı

Oktay Ergör şunları söyledi: "1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek olan kış lastiği uygulaması yine Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak ancak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre sadece İstanbul'da 25 Kasım'da başlayacaktır. Kurala uymayan araçların sürücülerine 4 bin 69 TL ceza kesilecektir. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı kapsamında 1 Ocak 2024 itibarıyla yeniden güncellenecektir. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılmaktadır. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Lastiklerin mevsime uygun olması gerekmektedir. Kış lastikleri karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısaltmakta ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağlamaktadır. Tüm araç sahiplerinin, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmış olmaları gerekir. Lastiklerin kontrolü, antifrizlerin tamamlanması, akü ve elektrik donanımlarının yanı sıra araçlarında zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi avadanlıkların bulundurulması gerekmektedir. Bu avadanlıkların araçlarda bulunmaması halinde sürücüye ve mal sahibine ayrı ayrı ceza kesilmesi uygulaması bulunmaktadır. Araca biner binmez emniyet kemeri mutlaka takılmalı, emniyet kemeri ölümlü kazaları yüzde 70 oranında önlemektedir. Ayrıca araç kullanırken cep telefonu ile kesinlikle görüşme yapılmaması gerekmekte olup cep telefonu şehir içi trafiğinde yüzde 60 kazalara sebebiyet verdiği gibi şehirler arası yollarda ölümcül kazaların olmasına da neden olmaktadır. Karlı havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerekmektedir. En önemli unsurlardan biri gaz ve fren pedallarına yumuşak basılmalı, ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır. Manuel şanzımanlı araç kullananlar debriyaj pedalını dikkatli kullanmalı, pedal sertçe bırakılmamalıdır. Otomatik şanzımanlı araç kullananlarsa hızlanmalarda asla gaz pedalına sonuna kadar basmamalı, buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken mümkün olduğunca motorun frenleme gücünden faydalanılmalı, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılmalıdır. Kaymalara karşı zincir kullanılmalı, camlar buğulandığında ise yan camlardan birini hafifçe aralayarak havalandırmanın en sıcak konuma getirilmesi sağlanmalıdır. Öndeki aracın izinden giderek patinaj riski de azaltılabilir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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