Dolandırıcıların 'kış yardımı' bahanesine dikkat

Kış aylarında dolandırıcılar, gıda ve ısınma ihtiyaçlarını ön plana alarak kendilerine yardım etme bahanesiyle ulaştıkları vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Uzmanlar, bu yöntemle dolandırıcılıktan korunmak için gönderilen linklerin kontrollü olarak tıklanmasına dikkat çekiyor.

Son aylarda popüler hale gelen yöntemle sosyal medya uygulamaları üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, 'gıda ve ısınma ihtiyaçlarınızı karşılayalım' mesajları atıyor. Dolandırıcılar, bu bilgi mesajı ve sonrasında kurulan diyalog ile vatandaşların parasını aldıktan sonra kara para sitemine dahil ediyor.

"Boş IBAN'lardan kara para aklayabilirler"

Dolandırıcıların kış mevsimlerinde öncelikle yaşlı vatandaşları ön plana aldıklarına dikkat çeken Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte dolandırıcıların şimdiki hedefi, daha çok yaşlı insanlar oluyor. Onların telefonlarına kışlık yakacak ihtiyacı, erzak ihtiyacı şeklinde yardımcı olacaklarına dair bir mesaj gönderiyorlar. Yaşlı insanlarımız ise bu linke tıkladıklarında maalesef kendilerinin bankacılık sistemlerine dolandırıcılar tarafından giriş yapılıyor. Eğer dolandırıcılar bu banka hesaplarının boş olduğunu görürlerse bu banka hesaplarını bir de kara para dosyalarına dahil ediyorlar. Eğer kendilerinin akladıkları bir kara para var ise, yaşlıların IBAN'larına bunu gönderip bir de o şekilde oradan parayı alma yollarını bulmuşlar. Yaşlılarımız kendilerini hiç bilmedikleri bir sürecin içerisinde bulabiliyorlar" dedi.

"'Bu linke tıklarsanız size yardım edeceğiz' şeklinde insanlara mesaj atmazlar"

Hesaplarda kişinin bilgisi dışında bir hareketliliğin göz ardı edilmemesine dikkat çeken Çakır, "Eğer kendi banka hesaplarına bilinmeyen bir yerden bir para geldiğini görürlerse nasıl olsa gelmiş ama gitmiş şeklinde kendilerini çok rahatlatmasınlar. Hemen kendilerinin en yakın karakola veyahut adliye makamına başvurmaları gerekiyor. Çünkü ister istemez bu dosyalarda kendilerini şüpheli veya sanık sıfatıyla görebiliyorlar. Adli makamlar, karakollar, savcılıklar veya devletimize bağlı olan bütün makamlar insanlara ulaşırken bu linke tıklarsanız size yardım edeceğiz şeklinde insanlara mesaj atmazlar. Bu nedenle bu tür linklere gerek yaşlılarımız, gerekse gençlerimizin tıklamamasını ve kendilerini korumaları gerektiğini yeniden hatırlatalım" diye konuştu.