Haberler

Dolandırıcıların 'kış yardımı' bahanesine dikkat

Dolandırıcıların 'kış yardımı' bahanesine dikkat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış aylarında dolandırıcılar, gıda ve ısınma ihtiyaçları bahanesiyle yaşlı vatandaşları kandırarak para alıyor. Uzmanlar, dolandırıcılıktan korunmak için gönderilen linklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kış aylarında dolandırıcılar, gıda ve ısınma ihtiyaçlarını ön plana alarak kendilerine yardım etme bahanesiyle ulaştıkları vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Uzmanlar, bu yöntemle dolandırıcılıktan korunmak için gönderilen linklerin kontrollü olarak tıklanmasına dikkat çekiyor.

Son aylarda popüler hale gelen yöntemle sosyal medya uygulamaları üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, 'gıda ve ısınma ihtiyaçlarınızı karşılayalım' mesajları atıyor. Dolandırıcılar, bu bilgi mesajı ve sonrasında kurulan diyalog ile vatandaşların parasını aldıktan sonra kara para sitemine dahil ediyor.

"Boş IBAN'lardan kara para aklayabilirler"

Dolandırıcıların kış mevsimlerinde öncelikle yaşlı vatandaşları ön plana aldıklarına dikkat çeken Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte dolandırıcıların şimdiki hedefi, daha çok yaşlı insanlar oluyor. Onların telefonlarına kışlık yakacak ihtiyacı, erzak ihtiyacı şeklinde yardımcı olacaklarına dair bir mesaj gönderiyorlar. Yaşlı insanlarımız ise bu linke tıkladıklarında maalesef kendilerinin bankacılık sistemlerine dolandırıcılar tarafından giriş yapılıyor. Eğer dolandırıcılar bu banka hesaplarının boş olduğunu görürlerse bu banka hesaplarını bir de kara para dosyalarına dahil ediyorlar. Eğer kendilerinin akladıkları bir kara para var ise, yaşlıların IBAN'larına bunu gönderip bir de o şekilde oradan parayı alma yollarını bulmuşlar. Yaşlılarımız kendilerini hiç bilmedikleri bir sürecin içerisinde bulabiliyorlar" dedi.

"'Bu linke tıklarsanız size yardım edeceğiz' şeklinde insanlara mesaj atmazlar"

Hesaplarda kişinin bilgisi dışında bir hareketliliğin göz ardı edilmemesine dikkat çeken Çakır, "Eğer kendi banka hesaplarına bilinmeyen bir yerden bir para geldiğini görürlerse nasıl olsa gelmiş ama gitmiş şeklinde kendilerini çok rahatlatmasınlar. Hemen kendilerinin en yakın karakola veyahut adliye makamına başvurmaları gerekiyor. Çünkü ister istemez bu dosyalarda kendilerini şüpheli veya sanık sıfatıyla görebiliyorlar. Adli makamlar, karakollar, savcılıklar veya devletimize bağlı olan bütün makamlar insanlara ulaşırken bu linke tıklarsanız size yardım edeceğiz şeklinde insanlara mesaj atmazlar. Bu nedenle bu tür linklere gerek yaşlılarımız, gerekse gençlerimizin tıklamamasını ve kendilerini korumaları gerektiğini yeniden hatırlatalım" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Hastaneden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı: Babamı bulamıyoruz
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
title