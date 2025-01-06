İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı! 3 ölü, 18 yaralı

Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden servis aracı ile iki araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 18 YARALI

Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.