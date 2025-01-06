Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Ajanslar son dakika koduyla geçti! Trump'a büyük gözdağı
DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Yakın dostu açıkladı! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
Sigaraya okkalı zam

İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı! 3 ölü, 18 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle işçi servisi, iki otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden servis aracı ile iki araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı! 3 ölü, 15 yaralı

3 ÖLÜ, 18 YARALI

Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı! 3 ölü, 18 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
img

Otomotivde 18. rekor kırıldı
img

Yakın dostu açıkladı! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
DEM heyetine randevu vermek için tek şart koştu
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Maç sonu açıklama yaparken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? AUZEF SINAV SONUÇLARI | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor? SURVIVOR 6 OCAK TANITIMI | Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.