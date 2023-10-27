Kırşehir'de FETÖ/PDY Üyesi Kadın Yakalandı

KIRŞEHİR'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.U. isimli kadın, evinin bodrum katında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanma sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; hükümlünün belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Evinin bodrum katında saklandığı tespit edilen F.U., polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.