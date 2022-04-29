Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı - Haberler

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Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Kırşehir'de evde çıkan yangında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Yangında aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi ise tedavi altına alındı. Olay yerindeki bir görgü tanığı, "Annesi çocukları balkondan aşağı atmış. Hatta çocuklardan birinin bacağı kırıkmış ondan sonra annesi de kendisi zehirlenmiş şu an hastanedeymiş çocuklardan birini dumandan ve alevlerden dolayı kurtaramamışlar" dedi.

Merkez Yenice Mahallesi 214. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki evin oturma odasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, oturma odasında bulunan Kerzi Nur Kablan'ın (3) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan anne Selime ve dede Hacı (74) Kablan ile çocuklar Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), İbrahim (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet Kablan, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selime Kablan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, baba Yasin Kablan'ın olaydan kısa süre önce işe gitmek için evden çıktığı, yangını duyduktan sonra eve döndüğü belirtildi.

Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Olay yerindeki bir görgü tanığı yaşanan faciayı şu sözlerle anlattı: "Geldiğimizde zaten yanıyordu. Annesi çocukları balkondan aşağı atmış. Hatta çocuklardan birinin bacağı kırıkmış ondan sonra annesi de kendisi zehirlenmiş şu an hastanedeymiş çocuklardan birini dumandan ve alevlerden dolayı kurtaramamışlar. Şu anda savcı olay yerine bekleniyor işte çocuk halen içeride bildiğimiz kadarıyla."

AA / Abdullah Yıldız - 3. Sayfa

Kırşehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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