Evde çıkan yangında bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Merkez Yenice Mahallesi 214. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki evin oturma odasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, oturma odasında bulunan Kerzi Nur Kablan'ın (3) yaşamını yitirdiği belirlendi.

6 KİŞİ YARALANDI

Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan anne Selime ve dede Hacı (74) Kablan ile çocuklar Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), İbrahim (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet Kablan, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selime Kablan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, baba Yasin Kablan'ın olaydan kısa süre önce işe gitmek için evden çıktığı, yangını duyduktan sonra eve döndüğü belirtildi.

"ANNESİ ÇOCUKLARI AŞAĞI ATMIŞ"

Olay yerindeki bir görgü tanığı yaşanan faciayı şu sözlerle anlattı: "Geldiğimizde zaten yanıyordu. Annesi çocukları balkondan aşağı atmış. Hatta çocuklardan birinin bacağı kırıkmış ondan sonra annesi de kendisi zehirlenmiş şu an hastanedeymiş çocuklardan birini dumandan ve alevlerden dolayı kurtaramamışlar. Şu anda savcı olay yerine bekleniyor işte çocuk halen içeride bildiğimiz kadarıyla."