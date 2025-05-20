Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Kırmızı Bültenle Aradığımız 4 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Türk Polisinden Kaçamadılar!"

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı veülkemize iadeleri sağlandı. Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

"4 SUÇLU YAKALANARAK ÜLKEMİZE GETİRİLDİ"

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs,

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs,

"Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs,

"Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."