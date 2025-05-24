Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun yakalandığını açıkladı. Suçlulardan 2'si Almanya'da 1'i ise Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirerek, "Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık" dedi.

3'Ü DE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. isimli suçlu Almanya'da, "Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan suçlu M.D.Ç. Hırvatistan'da, "Uyuşturucu ve uyarısı madde ithal etmek" suçundan ulusal seviyede aranan H.D. isimli suçlu da Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum Interpol-Europol Daire Başkanlığımızile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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