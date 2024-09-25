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Kırklareli ve Edirne'de Kalkan-27 Operasyonu: 84 Gözaltı

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Kırklareli ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu 27 ilde düzenlenen Kalkan-27 operasyonunda 1,029 kaçak göçmen yakalandı ve organizatörlük iddiasıyla 84 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Kırklareli ve Edirne'nin de dahil olduğu 27 ilde "Kalkan - 27" operasyonu: 84 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli ve Edirne'nin de dahil olduğu 27 ilde "Kalkan-27" operasyonunda bin 29 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 84 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli ve Edirne'nin de dahil olduğu 27 ilde "Kalkan - 27" operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonlarda bin 29 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 84 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yerlikaya, açıklamasında "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye'de "KALKAN-27" operasyonları düzenlendi. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırklareli ve Edirne'de Kalkan-27 Operasyonu: 84 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Kırklareli Operasyon Göçmen Edirne

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