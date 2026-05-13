Kırklareli'nde aylık asayiş bilançosu açıklandı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, aylık asayiş toplantısında yaptığı açıklamada organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirildiğini ifade etti.

Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Vali Uğur Turan, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde Kırklareli'nin Türkiye'nin huzurlu kentleri arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olayların aydınlatılma oranının nisan ayında yüzde 97,9 seviyesine ulaştığını aktaran Turan, genel olay aydınlatma oranının ise yüzde 98,8 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon sayısının artırıldığını dile getiren Turan, "Uyuşturucuyla mücadelede operasyon sayımız 106'dan 145'e yükseldi. Gözaltına alınan kişi sayısı da 103'ten 157'ye çıktı. Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirilerek uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe vuruldu" dedi.

Terör örgütlerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Turan, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yasa dışı bahis ve ödeme sistemleri suçlarına yönelik operasyonda bir şüphelinin tutuklandığını belirten Vali Turan, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde ise göçmen kaçakçılığına yönelik 16 operasyon gerçekleştirildiğini, yakalanan 36 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını ifade etti. - KIRKLARELİ

