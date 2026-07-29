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Kırklareli’nde içecek fabrikasında patladı: 2 işçi hayatını kaybetti

Kırklareli’nde içecek fabrikasında patladı: 2 işçi hayatını kaybetti
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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında yoğuşmalı kazanda meydana gelen patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında yoğuşmalı kazanda meydana gelen patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir içecek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde bulunan yoğuşmalı kazanda kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan diğer işçi ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan da fabrikaya gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde teknik inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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