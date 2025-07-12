Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp, ağaçlık alana sıçrayan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Hamitabat köyü ile Ayvalı köyü arasında bulunan alanda meydana geldi. Hasat edilmiş buğday tarlasından dumanların çıktığını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, dumanlar nedeniyle bir süreliğine İstanbul- Edirne TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı durdu. Ormanlık alana yakın nokta olduğu için bölgeye helikopter yönlendirildi. Köy sakinleri ve itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından İstanbul-Edirne TEM Otoyolu Edirne istikametine trafik akışı tekrar sağlandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ