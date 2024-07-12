Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangına müdahale çalışmaları başlatıldı. Çavuşköy mevkiindeki ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor.
Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale çalışması başlatıldı.
Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköy mevkiindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale çalışması başlattı.