Kırklareli'nde 1 Milyon 250 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken tarla sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler tarafından kenevirler imha edilirken tarla sahipleri hakkında işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ