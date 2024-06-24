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Kırklareli'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kazada başından yaralanan öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde motosikletle yol kenarındaki banka çarpan 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Pınarhisar ilçesi Yenice köyünde meydana geldi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Semih Bertan, motosikletle ilerlerken yol kenarındaki banka çarptı. Kazada yola savrulan Bertan başından yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen lise öğrencisi, buradan Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Semih Bertan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semih Bertan'ın cenazesi,, Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pınarhisar Motosiklet Kırklareli Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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