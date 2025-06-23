Kırkağaç Yangınında Hayatta Kalma Mücadelesi Kamera Kaydında

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Kırkağaç Yangınında Hayatta Kalma Mücadelesi Kamera Kaydında
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınında, alevlerin arasında kalan orman ekipleri ve bir gazeteci büyük bir tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alevlerin içinde hayatta kalma mücadelesi kamerada

Kırkağaç yangınında ekipler ölümle burun buruna geldi

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bostancı Mahallesi'nde cumartesi günü başlayan ve bugün kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan orman yangını sırasında, rüzgarın yön değiştirmesi sonucu orman ekipleri ve bir yerel gazetecinin alevlerin ortasında kaldığı ve canlarını zor kurtardıkları anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 21 Haziran Cumartesi Günü 18.17'de başlayan ve 23 Haziran Pazartesi Günü 12.50'de kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının başladığı yangında orman ekipleri ve bir gazetecinin canlarını zor kurtardıkları anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangını kontrol altına almak için mücadele eden ekipler, alevlerin hızla yön değiştirmesiyle bir anda tehlike altında kaldı. Yaşanan bu anlar, Kırkağaçlı yerel gazeteci Evren Şakı tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin arka taraflarından geldiğini fark eden gazetecinin orman ekiplerini uyarması ve ekiplerin alevlerden uzaklaşmak için panikle kaçmaları görülüyor.

Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL - 3.Sayfa
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