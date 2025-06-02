Kırıkkale'de Yağışlar Trafik Kazasına Neden Oldu

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 06 FV 0418 plakalı Fiat hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak H.H.Ö. yönetimindeki 34 RC 0560 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü R.Y. ile yolcu M.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçlar yoldan çekildi. - KIRIKKALE