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Kırıkkale'de Trafik Kazası: Karı-Koca Yaralandı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: Karı-Koca Yaralandı
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Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada çift yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarparak şarampole devrildiği kazada, karı-koca yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 karayolu Yüksek Hızlı Tren İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 06 TY 572 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada, araç sürücüsü T.D. ile eşi C.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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