Kırıkkale'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada ticari taksi sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.Ö. idaresindeki 71 T 0047 plakalı ticari taksi ile Ö.F.'nin kullandığı 06 DPV 908 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 20 yaşındaki ticari taksi sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan olay yeri çalışmasının ardından da kazada kullanılamaz hale gelen ticari taksi ile otomobil çekici yardımıyla otoparka bırakıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.