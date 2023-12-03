Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada ticari taksi sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.Ö. idaresindeki 71 T 0047 plakalı ticari taksi ile Ö.F.'nin kullandığı 06 DPV 908 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 20 yaşındaki ticari taksi sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan olay yeri çalışmasının ardından da kazada kullanılamaz hale gelen ticari taksi ile otomobil çekici yardımıyla otoparka bırakıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Kalecik Ankara Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title