Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen "Anadolu Mirası" operasyonunda, Roma dönemine ait yaklaşık 5 milyon lira değerindeki mezar steli ele geçirildi. Mezar stelinin bir yüzünde insan, diğer yüzünde ise hayvan figürü bulunuyor.

  • Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait bir mezar steli ele geçirildi.
  • Mezar stelinin yaklaşık değeri 5 milyon lira olarak belirlendi.
  • Ele geçirilen mezar steli Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde koruma altına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sulakyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. "Anadolu Mirası" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, S.G. ve M.C.K. isimli şüphelilerin evinde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarınca yapılan incelemede, eserin kireç taşından yapıldığı ve yaklaşık değerinin 5 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ele geçirilen tarihi mezar steli ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde koruma altına alındı.

STELDEKİ FİGÜRLER DİKKAT ÇEKTİ

Mezar steli üzerindeki figürler de dikkat çekti. Bir yüzeyinde öne doğru yürüyen bir at figürü ile yanında tekerlek motifi bulunurken, diğer yüzeyde oyuk içerisinde insan tasviri yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
