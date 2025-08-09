Kırıkkale'de Tarih Kaza: 4 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Çorum D-200 karayolu Büyükyağlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (27) yönetimindeki 40 KH 105 plakalı Fiat otomobil ile K.B. (31) idaresindeki 38 FN 801 plakalı Hyundai otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ile araçlardaki E.B. (59) ve E.B. (32) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE