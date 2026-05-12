Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Kırıkkale'de yaşanan trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden Eda Taşkın'ın kullandığı otomobil, park halindeki çekiciye çarparak kaza yaptı. Eda Taşkın olayda hayatını kaybetti, yolcu O.A. ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eda Taşkın idaresindeki 71 ADU 941 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, önce trafik ışıklarına ardından park halindeki çekiciye çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Eda Taşkın ile yolcu O.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. O.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
