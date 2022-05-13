Antalya'da gübre fabrikasında zehirli gaz paniği: 2 işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Antalya'da gübre fabrikasında zehirli gaz paniği: 2 işçi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısından etkilenen 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gaz sızıntısı nedeniyle fabrikada zehirlenme vakası yaşandığını belirtti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarıldı, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin maske ve özel kıyafetlerle girdikleri fabrika boşaltıldı. Gazdan etkilenen bazı işçiler yakındaki fabrikaların bahçesine taşındı ve işçilere burada müdahale edildi.

Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti

Fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı. İlk belirlemelere göre, işçilerden Ferhat Ertuğrul (36) ile Emrah Yiğit (44) hayatını kaybetti, 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti

Olay yerinde incelemede bulunan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gaz sızıntısı nedeniyle fabrikada zehirlenme vakası yaşandığını belirtti. Sağlık ekiplerince gazdan etkilenen işçilere ihbar gelir gelmez müdahale edildiğini dile getiren Başıbüyük, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı işçilerin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Fabrikada zararlı maddelerden arındırma işlemi ekipler tarafından devam ediyor.

Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti

Antalya'da gübre fabrikasında zehirli gaz paniği: 2 işçi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Radyasyon, Kimyasal, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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