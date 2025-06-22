Kimliğini unutan öğrenciye polis yetişti, sınava dakikalar kala girebildi

Kimliğini unutan öğrenciye polis yetişti, sınava dakikalar kala girebildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde AYT sınavına girmek için evinden çıkan bir öğrenci, kimliğini unuttuğunu sınav binası önüne geldiğinde fark etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde AYT sınavına girmek için evinden çıkan bir öğrenci, kimliğini unuttuğunu sınav binası önüne geldiğinde fark etti. Dakikalarla yarışılan olayda devreye giren Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli trafik polisleri, öğrenciyi sınavdan önce son anda salona yetiştirdi.

Olay, AYT sınavı öncesinde Çırkan Mahallesi'ndeki Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınava katılmak için Gündoğan Mahallesi'ndeki evinden çıkan C.K., sınav yerine ulaştığında kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan öğrenciye, çevredeki vatandaşların da desteğiyle motosikletli trafik polisleri yardım etti.

Polisten zamanla yarış

Vakit kaybetmeden harekete geçen trafik ekipleri, C.K.'yı nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden sınav merkezine getirilen C.K., son anda sınav salonuna yetişti.

Öğrenci, yardımları için polis ekiplerine teşekkür ederken, çevrede bulunan vatandaşlar da polislerin duyarlılığını takdir etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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