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Kimliği Belirsiz Kişiler Camiye Zarar Verdi

Kimliği Belirsiz Kişiler Camiye Zarar Verdi
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Karabük'ün Salmanlar Köyü'ndeki caminin duvarları ve zemini kimliği belirsiz kişilerce kazılarak zarar gördü. Olayla ilgili jandarma inceleme başlatırken, köy muhtarı caminin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Duvar ve zeminini kazdığı camiye zarar verdiler

-Caminin zemini ve duvarı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazıldı

KARABÜK - Karabük merkeze bağlı Salmanlar Köyü'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazı yapılması nedeniyle caminin duvarları ve zemini zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Şevki Ünal ve eşi Ramazan Bayramı öncesinde temizlik yapmak için mezarlık bölgesinde bulunan camiye gitti. Cami içerisine giren muhtar ile eşi namazgah olarak kullanılan bir bölümde tahtaların sökülerek zeminde kazı yapıldığını fark etti. Muhtarın durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Köy muhtar Şevki Ünal, tamir ettikleri tahtaların 20 gün sonra yeniden söküldüğünü gördüklerini belirtti. Caminin yapılış tarihi noktasında bilgileri olmadığını ifade eden Ünal, her yıl caminin bir bölümünün kazıldığını aktararak, bu kazılar dolayısıyla caminin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması tedirginliğini yaşadıklarını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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