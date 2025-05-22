Kilis'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kilis'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kilis'in Ekrem Çetin çevre yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olayda bir araç, önündeki iki araca çarparak yoldan geçen bir yayaya da çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te zincirleme kaza: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'in Ekrem Çetin çevre yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 21 AAF 020 plakalı Volkswagen Passat marka araç, Ekrem Çetin çevre yolunda seyir halindeyken hızını alamayarak önünde seyreden İ.C.G.K. yönetimindeki 79 ACA 502 plakalı Volkswagen Golf ve İ.Ö. idaresindeki 01 AKF 211 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Golf marka araç, o esnada yoldan geçen yaya Y.B.'ye çarptı.

Kazada Golf sürücüsü İ.C.G.K. ile yaya Y.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kilis Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili Polis Ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - 3.Sayfa
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