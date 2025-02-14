Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Rusya Çernobil'i drone ile böyle vurdu

Putin, Çernobil'i böyle vurdu! İşte ilk görüntüler
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı üzerine yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında metamfetamin ve captagon yer alıyor.

Kilis'te uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucunda K.K., M.M., F.K., M.A.S., M.K.K., U.E., B.K., M.D., A.B. ve D.Ç. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 57,33 gram metamfetamin, 7 kilo 739 gram ara kimyasal toz, 33,17 gram esrar, 28 adet captagon, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet captagon basımında kullanılan klişe ele geçirildi.

Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden K.K., M.M., F.K., M.A.S., M.K.K., U.E. ve B.K. tutuklandı. M.D. ve A.B. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilirken D.Ç. ise serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
img

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
img

Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.