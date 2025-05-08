Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 21,17 gram metamfetamin ile 1,67 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişiden A.Y., M.E. ve İ.B.D. tutuklandı. - KİLİS