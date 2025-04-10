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Kilis'te Suç Oranı Düşüş Gösterdi

Kilis'te Suç Oranı Düşüş Gösterdi
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Kilis Valisi Tahir Şahin, 2025 yılı Şubat ve Mart aylarında kentte suç oranlarının düştüğünü açıkladı. 1,213 şüpheli yakalanırken 74'ü tutuklandı. Güvenlik önlemleri ve operasyonlarla kamu düzeni sağlanmaya devam edilecek.

Kilis Valisi Tahir Şahin, 2025 yılı Şubat ve Mart aylarına ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, kentte suç oranlarında düşüş yaşandı.

Vali Şahin'in verdiği bilgilere göre, Şubat-Mart döneminde toplam bin 213 şüpheli yakalandı, bunlardan 74'ü tutuklandı. Terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığına yönelik toplam 89 operasyon düzenlendi. Aynı dönemde 132 düzensiz göçmen yakalanırken, 21 bin 845 araç denetlendi ve 2 bin 134 sürücüye idari ceza uygulandı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, kamu düzeni ile huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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