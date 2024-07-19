Kilis'te PKK/PYD/YPG Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. isimli şüpheliyi Elbeyli ilçesinde gözaltına aldı.
Kilis'te PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde PKK/PYD/YPG' ye operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. isimli şüpheli ekipler tarafından Elbeyli ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KİLİS