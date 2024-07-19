Üye Girişi
Haberler

Kilis'te PKK/PYD/YPG Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. isimli şüpheliyi Elbeyli ilçesinde gözaltına aldı.

Kilis'te PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde PKK/PYD/YPG' ye operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. isimli şüpheli ekipler tarafından Elbeyli ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elbeyli Kilis YPG PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title