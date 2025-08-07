Kilis'te DEAŞ Üyesi Gözaltına Alındı

Kilis'te DEAŞ Üyesi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı A.A.M.A. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kilis'te yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A.M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.