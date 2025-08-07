Kilis'te DEAŞ Üyesi Gözaltına Alındı
Kilis'te yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı A.A.M.A. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.
Şüpheli hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa