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Kilis Otogarı'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Kilis Emniyet Müdürlüğü, otogarda gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli bir şahıs üzerinde 2,986 adet uyuşturucu hap, 121 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirdi. Şüpheli H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otogarda uyuşturucu operasyonu

KİLİS - Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kilis Otogarı'nda yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın üstünde 2 bin 986 adet uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik geniş çaplı denetimler yapıldı. Kilis Otogarı'nda yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan H.Ö. isimli şüpheliye yapılan üst aramalarında 2 bin 986 adet uyuşturucu hap, 121 ruhsatsız tabanca ve 9 adet 7.65 mermi ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis Otogarı'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OKAN GENÇ - 3.Sayfa
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