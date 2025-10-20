Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş Vefat Etti

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kilis Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis Orman İşletme Müdürümüz İsmet Gümüş vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet Makamı Ali olsun" ifadelerine yer verildi.

Gümüş'ün cenazesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi. - KİLİS