Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş Vefat Etti

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş Vefat Etti
Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kilis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gümüş'ün cenazesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Kilis Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis Orman İşletme Müdürümüz İsmet Gümüş vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet Makamı Ali olsun" ifadelerine yer verildi.

Gümüş'ün cenazesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
