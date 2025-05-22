Kılıçdaroğlu'nun Avukata Hakaret Davası Düşürüldü

Kılıçdaroğlu'nun Avukata Hakaret Davası Düşürüldü
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Doğan İnal'a yönelik hakaret iddiasıyla yargılandığı dava, İnal'ın şikayetini geri çekmesi nedeniyle düştü. Davanın kararı İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukata hakaret iddiasıyla yargılandığı dava düştü

İSTANBUL - Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Doğan İnal'a hareket ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın, müştekinin şikayetini geri çektiği gerekçesiyle düşmesine kararı verildi.

İstanbul'da 17 Ekim 2023'te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, avukat Mustafa Doğan İnal'a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kılıçdaroğlu katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Müşteki şikayetini geri çekti

Duruşmada beyanda bulunan müşteki İnal'ın avukatı, dava dosyasında sanıktan şikayetlerini geri çektiklerini belirtti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müşteki tarafın şikayetini geri çektiği gerekçesiyle davada düşme kararı verilmesini talep etti. Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, davada müşteki tarafın şikayetini geri çektiği gerekçesiyle 'düşme' kararı verilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Doğan İnal 'müşteki', Kemal Kılıçdaroğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda müşteki İnal'ın adını açıkça kullanarak 'bu kadar kirli bir adam yoktur', 'bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim' gibi söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiğinin de belirtildiği iddianamede, buna rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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