KFOR Türk askeri Kosova-Sırbistan sınırında devriye geziyor

Kosova'da NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Kosova- Sırbistan sınırında devriye geziyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 25 yıldır görev yapan Türk askeri, her alanda Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. KFOR birliği, Kosova-Sırbistan sınırındaki Türk askerinin fotoğraflarını paylaşarak, Mehmetçiğin sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. KFOR'un paylaşımında, sınır bölgesindeki devriyelerin, Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için kalıcı güvenliği sağlama ve bölgesel istikrara destek olma amacıyla düzenli olarak sürdüğü aktarıldı. - PRİZREN