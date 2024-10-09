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Kestiği Ağacın Altında Kalan 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kestiği Ağacın Altında Kalan 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde kendi arsasında ağaç kesen Dursun Erkoç, kestiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Alacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi arsasında ağaç kesen Dursun Erkoç'un (62) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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