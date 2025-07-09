'Keşke ben de ölseydim' deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan, 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin dava, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülüyor. Duruşmanın 3'üncü gününde otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Elif Aras sanık kürsüsüne gelerek savunma yaptı.

"BU KADAR NEFRET BELKİ DE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ"

Yangında şans eseri kurtulduğunu söyleyen Elif Aras'ın ifadesi sırasında söyledikleri salonda gerilime neden oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre Aras'ın savunmasından öne çıkanlar şöyle:

"Başsağlığı dilemek istedim ama istemediklerini söylediler. Bu yüzden doğrudan savunmama geçiyorum. Şans eseri kurtuldum ama bu yara almadığım anlamına gelmiyor. Bu kadar nefret, belki de sosyal medyanın etkisi… Bilmiyorum. Ama bu nefret, acılı ailelere daha fazla acı veriyor."

"O GECE 7'NCİ KATTAYDIM"

"O gece 7'nci kattaydım. Kızım da yan odadaydı. Saat 03.30 civarında koridordan gelen sesler üzerine eşime 'Kalk, bir bak. Kavga var galiba' dedim. Koridora çıktığında duman vardı. Yangın var diye bağırdı. Hemen kızımı alıp normal merdivenlere koştuk."

Tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Elif Aras (önde sağda)

"EŞİM TUTUKLANDI, ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE TRAVMA YAŞADIK"

"Kızım 3–4 kez bayılacak gibi oldu. Nefes almakta zorlanıyorduk. Bir erkek çocuğu daha vardı, onu da aldım. Oyun ablasına teslim ettim. Ailesine ulaşmaya çalıştım. Aşağıda çok sayıda insan vardı. İner inmez annem ve kardeşim aklıma geldi. İtfaiye araçları geldiğinde yaklaşmamıza izin verilmedi. Sabah olduğunda kardeşimin eşi bizi İstanbul'dan gelip aldı, Gazelle Otele götürdü. O gün eşim tutuklandı. Çocuğumla birlikte travma yaşadık. O iki ayı nasıl geçirdik bilmiyorum… Keşke ben de ölseydim."

"KEŞKE BEN DE ÖLSEYDİM" SÖZLERİ SALONDA GERİLİME NEDEN OLDU

Bu söz üzerine duruşma salonunda tansiyon yükseldi. Mağdur aileler, "Keşke ölseydin! Timsah gözyaşı dökme!" diyerek bağırdı. Mahkeme başkanı araya girerek aileleri sakinleştirdi ve sanığın savunmasına devam etmesini istedi.

"OTELDE TATİL AMAÇLI KALIRDIK, HER ŞEYİ BABAM YAPARDI"

Elif Aras:"Biz bu otelde sadece tatil amaçlı kalırdık. Her şeyi babam yapardı."

Mahkeme Başkanı: Eşinizin otelde eksiklikleri giderme gibi bir yetkisi var mıydı?

Elif Aras: Genelde babama danışırdı.

Mahkeme Başkanı: Eşinizin oteldeki resmi konumu nedir?

Elif Aras: Kayıt üzerinde genel müdür.

"YANGIN ALARMI SİSTEMİ ÖNCEDEN KAPATILMIŞ MIYDI BİLMİYORUM"

Mahkeme Başkanı: Otelde yangın tüpü var mıydı?

Elif Aras: Koridorda dolap, merdiven ve basma tuşu vardı.

Mahkeme Başkanı: Yangın alarm sistemi önceden kapatılmış mıydı?

Elif Aras: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Elektrik tesisatında herhangi bir değişiklik yapıldı mı?

Elif Aras: Bilmiyorum.