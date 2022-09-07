'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş adliyeye sevk edildi

Jandarmada susma hakkını kullanan şüphelinin sorgusu adliyede sürüyor

ZONGULDAK Zonguldak'ta geçen 21 Kasım günü başı vücudundan kesilmiş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in ölümüyle ilgili olarak soruşturmayı derinleştiren ekipler çelişkili ifadeler veren kardeş İbrahim K.'yi gözaltına aldı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş geçen 21 Kasım günü ineklerini otlatmak üzere araziye gitti. Emekli maden işçisi olan Keleş'in bir süre sonra ormanda başı kesilmiş halde cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Keleş'in başı olaydan bir gün sonra 300 metre mesafede bulundu. Soruşturma doğrultusunda köylülerin parmak izi ve DNA örnekleri adli tıp kurumuna gönderildi. Geçen Mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K. ile 11 kişi sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni bilgi ve bulgular ışığında önceki gün yeniden gözaltına alınan İbrahim K.'nin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Cinayet silahı olduğu düşünülen balta ise yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazı ile arandı. Ek gözaltı süresinin verilmesiyle birlikte köydeki foseptik çukurunda da cinayet silahı arandı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen İbrahim K.'nin önceki ifadelerinde de çelişkiler olduğu öğrenildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.