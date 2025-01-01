Keşan'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfekler Ele Geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirdikleri uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirdi. 7 araçta trafik cezası uygulanırken, aranan 3 şüpheli yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet ekiplerinin yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamalarda uyuşturucu ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde şehir genelinde uygulamalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 7 araç ve sürücüsüne 12 bin 268 TL idari para cezası uyguladı. Asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise aranmaları olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin üzerinde 0.65 gram metamfetamin ele geçirilen uygulamada, 3 şüphelinin üzerinde de 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE