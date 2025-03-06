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Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, motosikletli polis timinin durdurduğu araçta yapılan aramada 1.04 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Ş. ve C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Caddesi'nde denetim yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak araçta ve araçtaki V.Ş. ile C.Ö.'nün üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada C.Ö.'nün üzerinden 9 adet alüminyum folyoya sarılı halde 1.04 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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