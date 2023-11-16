Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Felek Caddesi'nde iki şüphelinin üzerini aradı. A.A'nın ayakkabı tabanı içerisine saklanmış vaziyette 10 gram metamfetamin ile B.S'nin üzerinde 3 uyuşturucu hap ile kağıda sarılı vaziyette esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.