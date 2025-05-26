Keşan'da Trafik Kazası: Yaya Ağır Yaralandı

Keşan'da Trafik Kazası: Yaya Ağır Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanma meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Keşan'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi istikametinden, Çifte Yel Değirmeni Sokak'a dönüş yapan H.Ş. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - 3.Sayfa
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