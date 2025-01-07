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Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı

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Çıktığı konserde yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefetten yani yasadışı bahis suçundan soruşturma başlatıldı." denildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kerimcan Durmaz'ın evine giden polisler, soruşturmanın ardından ünlü fenomeni yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

KERİMCAN DURMAZ İÇİN NEDEN GÖZALTINDA?

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik soruşturma sürerken, Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda saldırıya uğradı ve yaralandı.

Ünlü mekanlarda DJ olarak yer alan Kerimcan kısa sürede o kadar çok para kazanmıştır ki, bir röportaj esnasında kazandığı paranın hesabını bilmediğini ve bir noktadan sonra artık saymayı bıraktığını esprili bir şekilde dile getirmiştir.

Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ortalık top sahasına döndü bunlar sayesinde...

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Haber YorumlarıMGk:

Modern ülkemin modern(!) genci.. Mşlh ışıl ışıl bilim kokuyor bilimsel bilimsel bakıyor :)

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Birde bizim ülkeye gerici diyorlar. Tipe bakın her yerinden medeniyet ve çağdaşlık akıyor.

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Haber YorumlarıMehmet:

Bu tipleri fazla reklam yapmayın. Parayı Türkiye’de kazanıp başka ülkelerde harcıyorlar. Bakın ferdî babaya başka ülkelere hiç yatırım yapmış mı? Ülkesini seven gerçek sanatçı böyle olur.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Hep alta aliniyor zaten sewinmistir.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Ne yaparlarsa yapsınlar Kerimcan Durmaz.

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

bunu içeri atamazlar şanslı içerde yerler bunu

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