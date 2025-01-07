Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefetten yani yasadışı bahis suçundan soruşturma başlatıldı." denildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kerimcan Durmaz'ın evine giden polisler, soruşturmanın ardından ünlü fenomeni yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

KERİMCAN DURMAZ İÇİN NEDEN GÖZALTINDA?

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik soruşturma sürerken, Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda saldırıya uğradı ve yaralandı.

Ünlü mekanlarda DJ olarak yer alan Kerimcan kısa sürede o kadar çok para kazanmıştır ki, bir röportaj esnasında kazandığı paranın hesabını bilmediğini ve bir noktadan sonra artık saymayı bıraktığını esprili bir şekilde dile getirmiştir.