Haberler

Kenya'da Eski Başbakan Odinga'nın Cenazesinde Çatışma: 4 Ölü

Kenya'da Eski Başbakan Odinga'nın Cenazesinde Çatışma: 4 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, hayatını kaybeden eski Başbakan Raila Odinga'nın cenazesini ziyaret eden kalabalığa polis müdahale etti. Çıkan olaylarda en az 4 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı var.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de polis, hayatını kaybeden eski Kenya Başbakanı Raila Odinga'nın cenazesini ziyaret etmek üzere Kasarani Stadyumu'na gelen kalabalığa havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Çıkan olaylarda, en az 4 kişinin hayatını kaybetti.

Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga dün Hindistan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün Hindistan'dan Kenya'ya getirilen Odinga'nın naaşı Başkent Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'ndaki binlerce kişinin ziyaretine açıldı. Ancak ziyaret sırasında güvenlik yetkilileri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ziyaretteki kalabalıktan bazı kişilerin törendeki yasaklı bölgelere girdiği ve güvenlik güçlerinin bu nedenle güvenlik önlemleri kapsamında kalabalığı dağıtmak zorunda kaldığı belirtildi. Stadyumun dışında bir araya gelen kalabalığın olayı protesto etmesi üzerine polis sert müdahalede bulundu. Kalabalığın stadyum kapılarından birini aşmasının ardından ise polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Kenya basını, Odinga'nın cenazesinin getirildiği stadyumun katılımcılar ile polis arasında çıkan çatışma nedeniyle boş kaldığını aktarırken, olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını kaydetti.

Havaalanındaki teslim töreni yarıda kesilmişti

Ayrıca, gün içerisinde binlerce kişi Nairobi Uluslararası Havaalanı'na akın ederek, Devlet Başkanı William Ruto ve diğer yetkililerin Odinga'nın naaşını teslim alma töreninin yarıda kesilmesine neden olmuştu. Gelişmeler üzerine havalimanı operasyonları iki saatliğine durdurulmuştu. Binlerce kişi Odinga'nın cenazesini taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etmişti.

Odinga için yarın Nairobi'deki Nyayo Ulusal Stadyumu'nda resmi cenaze töreni düzenlenmesi ve naaşının cumartesi günü kendisinin siyasi kalesi olan Victoria Gölü kıyısındaki batı Kenya'daki Kisumu şehrine nakledilmesi bekleniyor.

Eski Başbakan Odinga'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle dün Kenya'da bir haftalık yas ilan edilmişti. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.