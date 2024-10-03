Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü

Kentucky'de geçtiğimiz ay yaşanan trajik bir olay, yerel toplumu derinden sarstı. Eski Letcher County Şerifi Shawn "Mickey" Stines, uzun süredir arkadaşı olan Bölge Hâkimi Kevin Mullins'i kendi makamında öldürmekle suçlanıyor.

19 Eylül'de meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Stines'ın, 54 yaşındaki Hâkim Mullins'e sekiz el ateş ettiği iddia ediliyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, hâkimin masasının arkasına saklanmaya çalıştığını, ancak Stines'ın onu takip ederek ateş etmeye devam ettiğini gösteriyor.

Olaydan önce iki adam ve diğer meslektaşları birlikte öğle yemeği yemişti. Yemekten sonra Mullins'in makamında özel bir görüşme yaptıkları biliniyor. Görüntülerde Stines'ın birkaç telefon görüşmesi yaptığı, ardından olayın gerçekleştiği görülüyor.

Cinayet sonrası Stines teslim oldu. Tutuklanırken "Bana adil davranın" ve "Karımı ve çocuğumu kaçırmaya çalışıyorlar" gibi tuhaf ifadeler kullandığı bildiriliyor.

Olaydan üç gün önce, Stines'ın adı bir federal davadan çıkarılmıştı. Bu davada, bir yardımcı şerifin bir kadını Mullins'in makamında cinsel ilişkiye zorladığı iddia ediliyordu. Ancak bu davanın cinayetle ilgisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Stines, geçmişte Mullins'in mahkemesinde mübaşir olarak çalışmış, 2018'de ise şerif seçilmişti. İkili uzun yıllardır arkadaştı.

Şu anda tutuklu bulunan Stines, cinayeti işlemediğini iddia ediyor. Eğer suçlu bulunursa, bir kamu görevlisini öldürmekten dolayı idam cezasına çarptırılabilir.

Bu şok edici olay, küçük Kentucky toplumunu derinden etkiledi ve yerel yönetimde güven sorunlarına yol açtı.