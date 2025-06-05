Kene Isırması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti

Kene Isırması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kene ısırması nedeniyle hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Hacı Mehmet Eker, 5 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Eker'in haziran ayında düğün yapacağı öğrenildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hacı Mehmet Eker (31) iddiaya göre kene ısırması sonucu fenalaştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Eker, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Eker'in haziran ayı sonunda düğününün olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Grev krizini atlatan Cemil Tugay, CHP'ye öfkeli! Sözlerinde sitem var
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.