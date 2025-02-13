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Kendisini borçlandıran patronunu pusu kurup öldürdü, çekicinin arkasında kilometrelerce kaçtı

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Adana'da Saltık Buğra Keçebaş'ın otoparkta otomobiline bindiği esnada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayına ilişkin sır perdesi kaldırıldı. Cinayet dedektifleri, şüphelinin çekiciye yüklediği otomobilinin arkasında yatarak İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Şüpheli kendisini borçlandırdığı için patronunu öldürdüğünü itiraf etti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat saat 20.00 sıralarında vahşet yaşandı. İddiaya göre, bar işleten 3 çocuk babası Saltık Buğra Keçebaş (45), oturduğu apartmanın otoparkında bulunan otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Saklandığı ağacın arkasından çıkan şüpheli Keçebaş'a 6 el ateş etti. Baş ve göğsünden vurulan Keçebaş hayatını kaybetti.

Kendini borçlandıran patronunu pusu kurup öldürdü, çekicinin arkasında kilometrelerce kaçtıSaltık Buğra Keçebaş

DEDEKTİFLER ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaş'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 50 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen dedektifler, Çukurova İlçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde şüphelinin evine girerken kaskını çıkardığını tespit etti. Yapılan tespit sonucu saldırganın Mehmet Ali Kartal (34) olduğunu belirledi. Saldırgan Mehmet Ali Kartal'ın, Saltık Buğra Keçebaş'ın çalışına olduğu öğrenildi.

ÇEKİCİYE YÜKLETTİĞİ OTOMOBİLLE İSTANBUL'A KAÇTI

Saldırganın kimliğini belirleyen cinayet dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için kentteki PTS ve KGYS kameralarını incelemeye devam etti. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girdiği burada aracını bir çekiciye yüklettiği tespit edildi. Şüpheli çekici üzerindeki otomobilinin arka koltuğunda yatarak İstanbul'a kadar kaçtı.

TUZLA'DA BAŞKA ARACA BİNDİ

Mehmet Ali Kartal, çekici üzerinde İstanbul'a kadar geldi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde çekiciden indi. Kartal, kendisini yolun karşısında bekleyen bir otomobile binerek Bağcılar ilçesine kaçtı. Kartal'ın çekiciden inmesi ve kendisini bekleyen araca binmesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Adana'dan İstanbul'a giden cinayet dedektifleri, Mehmet Ali Kartal'ı yakalamak için titizlikle operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Kartal, İstanbul'un Bağcılar İlçesinde bir evde saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli Adana'ya getirildi.

"BENİ BORÇLANDIRDI"

Emniyette sorguya alınan Mehmet Ali Kartal, "Saltık Buğra Keçebaş beni borçlandırdı. Borçları ödemesi için kendisini aradım. Bana küfür edince, bende gidip öldürdüm. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini borçlandıran patronunu pusu kurup öldürdü, çekicinin arkasında kilometrelerce kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Onlar anlamaz halden... Her gidenin ardından ağlayacak, susup her şeyi yakacak... Çoktan kırılmış kalpler...

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